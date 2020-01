Frictional Games, studio di Amnesia, lancia un 'Alternate Reality Game' per presentare il suo prossimo gioco (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sul sito del "prossimo gioco di Frictional Games" compare un oggetto pulsante che non porta da nessuna parte. Oltre a questo, in basso a destra, dove sono presenti i tasti social, si può notare un'icona particolare che assomiglia ad una rana o un bulbo oculare. Lo studio, noto per i suoi terrificanti giochi horror Amnesia: The Dark Descent e SOMA, a quanto pare ha iniziato un Alternative Reality Game (o ARG) alla fine di dicembre, ed i fan sono nel mezzo di svelare il mistero.Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, un ARG è un gioco che collega internet al mondo reale. Solitamente si sviluppa attraverso numerosi strumenti web e presenta al giocatore una storia misteriosa con indizi che puntano al mondo reale. Questo tipo di gioco è già stato usato in passato ad esempio da Bungie, per commercializzare Halo 2.La discussione è nata sul canale Discord di Frictional Games, in cui ... eurogamer

