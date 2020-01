DIRETTA Sci alpino, Live discesa Bansko e superG Kitzbuehel: orari, programma, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si apre oggi, venerdì 24 gennaio, un’altro fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 09.45 si disputerà la discesa libera femminile a Bansko, in Bulgaria, quae recupero di quella cancellata in Val d’Isere, mentre a Kitzbuehel, in Austria, alle ore 11.30 si terrà il superGigante maschile. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in DIRETTA tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la DIRETTA streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la DIRETTA Live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino 24 GENNAIO Venerdì 24 gennaio Ore 09.45: discesa libera femminile Bansko (recupero Val d’Isere) Ore 11.30: superGigante maschile Kitzbuehel DIRETTA tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 DIRETTA ... oasport

