"Così Weinstein mi violentò a casa mia". In Aula testimonia l'attrice dei Sopranos (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prima drammatica testimonianza al processo all’ex re di Hollywood Harvey Weinstein, accusato di violenza sessuale contro due donne. In Aula è comparsa l’attrice americana Annabella Sciorra, nota in particolare per il suo ruolo in ‘The Sopranos’.I fatti risalgono troppo indietro nel tempo per la contestazione del reato, ma i procuratori intendono usare la sua deposizione, come quella di altre decine di vittime, per rafforzare l’accusa contro Weinstein di essere un predatore sessuale.Sciorra ha raccontato che lo conobbe a un party a Los Angeles quando lei era un’attrice emergente e lui un giovane produttore. Nei quattro anni successivi ricevette qualche regalo imbarazzante, tra cui una scatola di cioccolatini a forma di pene. Poi una sera, ha raccontato, dopo una cena con amici in un ristorante, Weinstein la accompagnò a casa a Manhattan e ... huffingtonpost

