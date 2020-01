Ciacciarelli: strutture ricettive, ok a Odg per accrescerne competitività (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “È stato approvato, durante i lavori del Consiglio regionale, un mio ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la Giunta Regionale a mettere in atto tutte le iniziative normative e finanziarie per accrescere la competitivita’ delle strutture ricettive del Lazio. L’industria del turismo della nostra regione e’ il motore di buona parte del mondo produttivo.” “L’obiettivo prioritario per il turismo del nuovo millennio nel Lazio e’ il rafforzamento complessivo dell’offerta turistica del territorio regionale attraverso il miglioramento e l’incremento della competitivita’ delle imprese ricettive, anche attraverso l’incremento di una sinergia tra la regione e le rappresentanze imprenditoriali.” “Il turismo e’, infatti, un’ attivita’ ... romadailynews

romadailynews : Ciacciarelli: strutture ricettive, ok a Odg per accrescerne competitività: #Roma – “È stato… -