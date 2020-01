All Star Game NBA 2020: definiti i quintetti. Presenti Antetokounmpo e Doncic (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono stati appena comunicati dall’NBA i quintetti base ufficiali che daranno vita all’All Star Game,... L'articolo All Star Game NBA 2020: definiti i quintetti. Presenti Antetokounmpo e Doncic proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

SkySportNBA : ?? Ci sono già tre esordienti? #SkyNBA #NBA - sonia_star : UILDMnazionale: La nostra #UILDM #Pavia ti aspetta il 27 gennaio all' unipv per #ricordare che è sempre il momento… - PaoloMancini30 : RT @rprat75: Per Siakam e' il dubutto, subito titolare. Credo che Young in quintetto sia follia, peggior record di squadra a Est, ma certo… -