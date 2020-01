Wasteland Remastered per Xbox One e PC ha una data di uscita (Di giovedì 23 gennaio 2020) La scorsa estate InXile Entertainment ha confermato che Wasteland Remastered non era solo in fase di sviluppo, ma in arrivo su Xbox One e PC. Ora, InXile ha finalmente condiviso la data di uscita di Wasteland Remastered, che è stata fissata al 25 febbraio. Wasteland Remastered arriverà su Xbox One e PC. Su PC, sarà disponibile tramite Windows Store, GOG e Steam. Come tutti i titoli Xbox Game Studios, sarà disponibile su Xbox Game Pass.Leggi altro... eurogamer

