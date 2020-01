Star Wars | L’Ammiraglio Ackbar doveva apparire in Rogue One

Star Wars : Robert Englund è il responsabile della scelta di Mark Hamill nel ruolo di Luke : Merito di Robert Englund se Mark Hamill ha interpretato Luke Skywalker in Guerre stellari, senza il suo intervento avremmo avuto una saga completamente diversa. Robert Englund sarebbe il vero responsabile della scelta di Mark Hamill nel ruolo di Luke Skywalker in Guerre stellari. Il merito del successo della saga, perciò, va anche all'iconico interprete di Freddy Krueger. Da tempo a Hollywood si vocifera che Robert Englund avesse sostenuto senza ...

Star Wars : The Clone Wars 7 - il trailer svela la data di uscita : Gli episodi di Star Wars: The Clone Wars 7, la serie animata ambientata nell'universo stellare, hanno ora una data di uscita. Star Wars: The Clone Wars 7 ha ora un trailer e una data di uscita prevista per il suo debutto su Disney+: venerdì 21 febbraio. Nel video si dichiara che presto la galassia sarà profondamente diversa e i cavalieri jedi e la Repubblica moriranno. Darth Maul viene poi mostrato in azione, mentre si riflette anche sulla ...

Star Wars : L’Ascesa di Skywalker - una nuova teoria su Palpatine fa discutere i fan : Un fan della saga stellare ha postato la sua teoria su una possibile incongruenza legata a Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Un fan della saga di Star Wars avrebbe diffuso teoria su una possibile incongruenza legata a Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Nel nono Episodio del franchise scopriamo infatti che l'Imperatore, dato per morto al termine della prima trilogia, è stato resuscitato e mantenuto in vita sul pianeta ...

Star Wars : L’Ascesa di Skywalker ha le recensioni peggiori della saga : Nonostante l’arrivo di J.J Abrams al timone, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è il film peggio recensito dell’intera saga. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è il nono e conclusivo capitolo della saga stellare creata oltre quarant’anni fa da George Lucas. Nel tempo, il franchise è diventato una vera e propria icona pop, con fan da […] L'articolo Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha le recensioni peggiori ...

Quentin Tarantino è orgoglioso di aver combatto la "guerra dei film" contro Avengers : Endgame e Star Wars : Quentin Tarantino analizza l'annata cinematografica che si è conclusa dichiarandosi orgoglioso del risultato ottenuto nella guerra dei film contro Avengers: Endgame e Star Wars A conti fatti, Quentin Tarantino si dichiara orgoglioso di aver combatto la guerra dei film del 2019 contro Avengers: Endgame e Star Wars. Nell'anno in cui i due franchise monumentali sono arrivati al culmine, C'era una volta a... Hollywood se l'è cavata piuttosto bene. ...

Il droide BD-1 di Star Wars Jedi : Fallen Order è stato interpretato da un attore che ha realizzato la voce con un flauto nasale : L'ultimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order, è stato anche il primo focalizzato sul single player da molti anni a questa parte e, nonostante alcuni problemi tecnici, è stato accolto abbastanza bene. Il titolo sta appassionando i fan, grazie alla sua storia e ai suoi personaggi. E tra i vari personaggi, c'è l'adorabile BD-1 che, ci crediate o no, è stato realizzato da un vero attore.Tom Keegan, il Performance Director che ha ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - i concept art del film mostrano scene non inserite nel film : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso i fan della saga e i concept art condivisi online svelano alcune scene non presenti nel montaggio finale. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha concluso la trilogia sequel iniziata con Il Risveglio della Forza e delle immagini tratte dal libro che contiene i concept art del film rivelano delle scene non realizzate e molte idee abbandonate, alcune legate alla versione ideata da Colin Trevorrow. Le immagini ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - i fan chiedono di riportare sugli schermi Ben Solo : I fan di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker stanno chiedendo alla Lucasfilm di riportare sugli schermi Ben Solo con un film o una serie tv. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema un mese fa, ma i fan stanno ancora cercando di convincere la Lucasfilm a riportare sugli schermi Ben Solo, il personaggio interpretato da Adam Driver. I fan della saga non sembrano aver infatti particolarmente apprezzato la sorte riservata al figlio di Han ...

Star Wars | arriva il manga The Legends of Luke Skywalker : Dopo aver conquistato ogni mezzo di espressione possibile – film, TV, videogiochi, fumetti – il franchise di Star Wars arriva nell’universo dei manga Il colosso editoriale manga VIZ Media, che ha portato negli Stati Uniti manga popolari come Naruto, Bleach e Inuyasha, sta per rilasciare Star Wars: The Legends of Luke Skywalker: The manga, in […] L'articolo Star Wars | arriva il manga The Legends of Luke Skywalker proviene ...

Star Wars proprio non piace ai cinesi : Una delle saghe più redditizie del cinema va malissimo nel secondo mercato più grande del mondo, e Disney non riesce a farci niente

Taika Waititi in trattativa per dirigere un film di Star Wars? : Il regista Taika Waititi dell’acclamato film – da pubblico e critica – Jojo Rabbit, sembra essere in trattative per dirigere un film di Star Wars. Ma nulla è come sembra. Il sito Hollywood Reporter ha riportato una dichiarazione di Taika Waititi, il quale sembra essere entrato in contatto con i produttori della Lucasfilm, che si […] L'articolo Taika Waititi in trattativa per dirigere un film di Star Wars? proviene da ...

Star Wars : Taika Waititi dirigerà il prossimo film? La risposta del regista è geniale! : I media indicano Taika Waititi come prossimo regista di uno dei nuovi capitoli della saga di Star Wars, la sua risposta su Twitter è geniale. Nelle ultime ore si sono rincorse voci che vorrebbero il regista di Thor: Ragnarok e The Mandalorian Taika Waititi come prima scelta di Lucasfilm per il futuro di Star Wars; la risposta dell'autore neozelandese non si è fatta attendere ed è a suo modo geniale. Taika Waititi ha scelto di non commentare ...

Disney Plus : Tutti i titoli Star Wars che potremo vedere : Disney Plus ci darà la possibilità di avere a disposizione per la visione tutto il materiale prodotto fino ad oggi, e secondo il twitter ufficiale Disney, ogni film nuovo di Star Wars uscirà sulla piattaforma ad un anno dal lancio. Star Wars Disney Plus Originals: quali serie potremo vedere? The Mandalorian: sarà la prima serie di Star Wars live action che debutterà su Disney + il giorno del lancio, con il favorito della famiglia Disney Jon ...