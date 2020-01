Sondaggi elettorali TP, Fratelli d’Italia supera l’11% (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sondaggi elettorali TP, Fratelli d’Italia supera l’11% Ritornano i Sondaggi elettorali del Termometro Politico per Coffee Break, La7, ed evidenziano una tendenza da tempo in atto, ovvero la crescita di Fratelli d’Italia parzialmente ai danni degli alleati leghisti. Il partito della Meloni è arrivato all’11,1%, mentre la Lega è scesa al 32,5%. Assieme a Fratelli d’Italia risulta in crescita, ma qui parleremmo più di recupero, Forza Italia, tornata al 6,2%. Sono in leggero calo entrambi i partiti principali della maggioranza, il PD, che scende al 19,1%, e il Movimento 5 Stelle, al 15,8%. Brutta discesa poi per Italia Viva, ora al 3,9%. In leggero aumento invece sia Azione, al 2,5%, che +Europa, al 1,6%. Come anche Sinistra Italiana, al 2,3%. I Verdi sono più indietro all’1,3%,sopra i comunisti di Rizzo, all’1%. Ultimo Cambiamo! di Toti, al ... termometropolitico

fanpage : Sondaggi elettorali, Lega in netto calo: è sotto il 30%, perso il 3,6% in due mesi - extraetre : Sondaggi elettorali Ipsos: Pd davanti alla Lega a Milano - dainserk : @MarcStir @jacopo_iacoboni @LeonardoTerra14 Ma perché dobbiamo prendere quelli del 2017 scusi. Perché non vuole acc… -