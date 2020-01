Paquetà in clinica per un attacco d’ansia, l’episodio dopo Milan-Udinese: non sarà solo “saudade”? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Momento difficile per Lucas Paquetà. Arrivato in pompa magna nel gennaio 2019 sembra ai saluti dopo soltanto un anno di permanenza al Milan. Un anno sicuramente non da ricordare per il brasiliano. Poco coinvolto e poco utile alla causa. Nelle ultime ore emergono anche particolari retroscena su un attacco d’ansia che sarebbe arrivato dopo la gara tra Milan e Udinese. In particolare, il brasiliano (che ha guardato la vittoria dei suoi compagni dalla panchina) ha avvertito un leggero malessere. Paquetà si è recato alla clinica la Madonnina per dei controlli dai quali non è emerso nulla di preoccupante, tant’è che il calciatore si è allenato nei giorni seguenti e sarà a disposizione per la gara contro il Brescia. L’amara verità di Mino Raiola: “Oggi Pogba non è felice, vediamo se è ancora nei piani dello United…” Secondo i media brasiliani, però, ci sarebbe altro dietro ... calcioweb.eu

