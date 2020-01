Minacce di morte al padre di un noto calciatore: “questo è l’ultimo giorno della tua vita” [NOME e DETTAGLI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una lettera di Minacce con una sostanza che ha fatto temere il peggio: è questa la brutta disavventura capitata alla famiglia Kompany, più precisamente al padre dell’ex capitano del Manchester City oggi all’Anderlecht. Il 72 enne Pierre Kompany ha ricevuto la lettera scritta a mano imbrattata nelle feci. Al suo interno c’erano Minacce di morte: “questo è l’ultimo giorno della tua vita, sporco n***o. Ma prima lecca questa m***a”. Incidente con l’auto, schianto contro la recinzione di una villetta: morto ex calciatore NOME e DETTAGLI Visibilmente scosso il signor Kompany ha allertato la Polizia, anche perché all’interno della busta c’era una sospetta polvere bianca e una sua foto con un bersaglio disegnato sulla fronte. In un primo momento gli agenti hanno temuto si trattasse di antrace e hanno fatto fare una doccia a chiunque fosse entrato in contatto con ... calcioweb.eu

