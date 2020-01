L'ombra fatiscente di un vecchio mondo | La schiatta cainesca e un femminile ingeneroso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Camminando per i vicoli e le vie, a tratti intimamente suggestivi, di un borgo, Sapri all'anagrafe, nel Golfo di Policastro, l'occhio cade inevitabilmente, si adagia, indugia, poi si scontra inesorabilmente con la dimensione, quell'infausta e lacerante, detta della fatiscenza. Non ci fai caso solo di passaggio, vuoi per distrazione o indifferenza, cronica e innata; ma ti cinge e ti ammanta, se in seno ti attardi, ivi residente, vuole il fato connivente. Ogni angolo che volti, pochi metri (...) - Tribuna Libera / Europa, (CC) Attribution Non-commercial (by-nc), Costume e società, Italia, Abbandono, Paese, disagio abitativo feedproxy.google

