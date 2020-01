Lo sviluppo di Half-Life: Alyx è completo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Half-Life: Alyx è attualmente nella fase di perfezionamento e correzione secondo Valve, ed è attualmente giocabile nella sua interezza. Ancora più interessante, il team non pensa che sarà rinviato.Parlando in un AMA su Reddit, l'account ufficiale di Valve ha scritto:"Ad eccezione di alcune modifiche alla scena finale, il gioco è pronto. Molti di noi in Valve, così come i playtester, hanno giocato tutto il gioco più volte".Leggi altro... eurogamer

