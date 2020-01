LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro serve per il secondo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 0-30 Doppio fallo di Seppi. 0-15 Lungo scambio, Seppi mette in rete il dritto. 5-4 BREAK Seppi! Comanda con il dritto Andreas e prende campo, non entra il passante in corsa incrociato di Wawrinka e l’azzurro servirà per il secondo set al cambio di campo! 30-40 PALLA BREAK Seppi: dritto praticamente senza energia in uscita dal servizio che Wawrinka mette in rete. 30-30 Ace di Wawrinka, il quinto. 15-30 Esce il dritto di Wawrinka, che si innervosisce perché la palla ha colpito di nuovo il nastro prima che lui colpisse. 15-15 Gran risposta di rovescio di Seppi! L’azzurro chiude poi con lo smash a rete. 15-0 Servizio e dritto di Wawrinka. 4-4 Sbaglia la risposta di nuovo Wawrinka, molto bravo Andreas in questa fattispecie. Vantaggio Seppi, esce la risposta di rovescio di ... oasport

zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 1-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel secondo set - #Seppi-Wawrinka… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: Seppi battaglia con Wawrinka Giorgi in vantaggio su Kuzn… - zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: un break per parte nel primo set - #Seppi-Wawrinka… -