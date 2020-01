Lion, il golden retriever che si tuffa in piscina con il suo carrellino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lion è un bellissimo golden retriever che ama nuotare. Il cane sta attualmente combattendo il cancro e non riesce ad usare bene le sue zampe posteriori e, per questo motivo, la sua mamma umana gli ha comprato un carrellino. Lui, però, ama tantissimo l’acqua e non perde l’occasione di nuotare, tuffandosi nella piscina anche con il suo carrellino. Il video di Lion, il golden retriever che si tuffa nella piscina con il suo carrellino sta facendo il giro del mondo. Il cane è famoso sui social dove la sua mamma umana racconto le sue mirabolanti avventure con foto è video. Infatti, è stato il suo ultimo video sta letteralmente impazzando sui social. Le riprese sono diventate subito virali. Nel video si vede Lio, che, approfittando di un momento di distrazione della sua umana si lancia nella ... bigodino

Lion golden Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lion golden