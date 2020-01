Grom, addio alle gelaterie: Unilever lascia solo i barattoli per i supermercati (Di giovedì 23 gennaio 2020) addio alle gelaterie Grom. Uniliver ha deciso di chiudere i negozi ‘fisici’ e lasciare in vita solo i barattoli per i supermercati. ROMA – addio alle gelaterie Grom. Uno dei brand più conosciuti in tutto il mondo è vicino alla chiusura. La decisione è stata presa da Unilever, che ha comprato il marchio nel lontano 2015. La multinazionale ha deciso di chiudere i ‘negozi fisici’ e lasciare in vita solo i barattoli per i supemercati. Una scelta destinata a creare non poche polemiche visto che stiamo parlando di una delle gelaterie italiane più diffuse in tutto il mondo. Unilever chiude Grom La decisione di chiudere Grom è stata presa nelle scorse settimane da Unilever. La prima attività ad abbandonare è stata proprio a Torino nella storica via Cernaia. E subito dopo anche altri negozi si sono visti costretti a lasciare il proprio negozio per la ... newsmondo

