Caso Weinstein, al via il processo: per l’accusa è uno stupratore (Di giovedì 23 gennaio 2020) È iniziato il secondo processo per uno degli scandali più grandi del decennio appena trascorso. Alla sbarra c’è Harvey Weinstein, il titano del cinema accusato da oltre 80 donne di violenza sessuale. Contro di lui, vivide descrizioni dei rapporti e l’accusa precisa della procuratrice: Weinstein è uno stupratore. Il Caso Weinstein che ha scosso il mondo Se oggi in Italia tengono banco le polemiche sulle parole usate da Amadeus per presentare le sue vallette, un po’ di merito va allo scandalo Weinstein. Senza di questo, infatti, non sarebbe mai esploso con questa forza impetuosa il movimento #MeToo e non l’attenzione, anche mediatica, al trattamento riservato alle donne. Ad accusare Weinstein, ci sono oltre 80 donne, tra cui: Cara Delavigne, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Lupita Nyong’o, Léa Seydoux, Cate Blanchett, Angelina Jolie e innumerevoli altri hanno denunciato abusi di ... thesocialpost

