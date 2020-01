Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi sbotta in studio, la dama lancia cibo e scarpe ai cavalieri del parterre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Barbara De Santi ha creato il caos in studio nell’ultima registrazione del trono over. Ecco che cosa è successo Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi si scatena in studio Martedì 21 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Sono successe tante cose e ci sono state tante discussioni. Ma il web è ancora scosso dalle anticipazioni che si sono diffuse su Barbara De Santi. Pare che Barbara sia uscita a cena con Marcello ma che al centro dello studio abbiano dato due versioni diverse della serata trascorsa insieme. Secondo lei Marcello non era interessato e ha avuto fretta di riaccompagnarla subito in albergo nonostante lei non glielo avesse chiesto. Lui, invece, pensava di aver fatto una carineria nei suoi confronti visto che aveva detto di non stare bene. Tra i due il confronto è degenerato in una brutta lite, tanto che ad un certo punto ... kontrokultura

