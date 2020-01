Totti svela: «Devo ringraziare Sinisa per il mio esordio» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesco Totti ha parlato del suo esordio nel corso dell’intervista con Diletta Leotta, svelando un retroscena Nel corso dell’intervista con Diletta Leotta disponibile su DAZN, Francesco Totti ha svelato un retroscena legato al suo esordio con la maglia della Roma. Le sue parole. «Sinisa ha fatto sì che potessi fare questo esordio, perché lui aveva un bellissimo rapporto con Boskov. È stata un’iniziativa sua e fortunatamente il mister l’ha ascoltato. Gli ho detto ‘grazie’ in tante occasioni, abbiamo ancora un grandissimo rapporto e sicuramente in questo momento delicato, conoscendo il personaggio e l’uomo, so che riuscirà a vincere anche questa partita». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

