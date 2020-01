The Witcher: su Netflix è record, ma i criteri di conteggio sono cambiati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) The Witcher è la serie originale Netflix più vista di sempre, nuovo record di visioni per la piattaforma streaming che però stravolge i criteri di conteggio delle visualizzazioni rispetto al passato. The Witcher infrange il record di visioni diventando la serie originale Netflix più vista al debutto, ma la piattaforma streaming cambia i criteri di misurazione. The Witcher si conferma, dunque, una hit per Netflix, ma i numeri totalizzati dallo show non possono essere paragonati a quelle delle precedenti uscite perché la piattaforma streaming ha cambiato il metodo di misurazione delle visualizzazioni. Nell'annunciare i risultati dell'ultimo quarto del 2019, Netflix ha diffuso i dati delle visualizzazioni di The Witcher e delle nuovi stagioni di The Crown e Lifetime rescue You. La serie fantasy con Henry Cavill ha infranto il record di ... movieplayer

Noovyis : (The Witcher: su Netflix è record, ma i criteri di conteggio sono cambiati) Playhitmusic - - OptiMagazine : La lista delle serie tv Netflix più viste, in testa c'è #TheWitcher: seguono #You 2 e #StrangerThings 3… - vic_Who24 : RT @badtasteit: #TheWitcher: 76 milioni di account #Netflix hanno scelto di vedere la serie nel primo mese -