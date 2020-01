Tangenziale di Salerno, traffico in tilt per un tamponamento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutotraffico in tilt sulla Tangenziale di Salerno all’altezza dello svincolo di Pastena in direzione sud. Un tamponamento a catena sul raccordo ha coinvolto anche una pullman della Sita, che, nel tentativo di evitare un’automobile si è messo di traverso sulla carreggiata. Sul posto pattuglie della polizia stradale che tentano di sbloccare il traffico particolarmente intenso in questo orario in cui in molti si muovono per raggiungere il luogo di lavoro. La coda ha superato il chilometro di lunghezza (foto generica). L'articolo Tangenziale di Salerno, traffico in tilt per un tamponamento proviene da Anteprima24.it. anteprima24

