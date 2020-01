Il duca Farnese morto avvelenato? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il duca Farnese morto avvelenato? Il corpo dell’uomo dovrebbe essere riesumato per accertare le cause del decesso, avvenuto nel 1592. PARMA – Il duca Farnese morto avvelenato? A distanza di oltre 400 anni restano i dubbi sulla morte di uno degli uomini chiave di Filippo II di Spagna. Ufficialmente il politico è deceduto per una polmonite ma gli ultimi studi non fanno escludere un omicidio. Per questo la grande appassionata di storia Anna Zaniboni Mattioli e lo studioso Giuseppe Bertini sono pronti a riesumare il corpo per cercare di accertare le cause della morte di Alessandro Farnese. Il duca Farnese morto avvelenato? I resti di Alessandro Farnese e della moglie sono stati riesumati e portati a Medicina Legale per effettuare tutti i controlli del caso. Si tratta di un’ipotesi omicidio avanzata da due studiosi visto l’importanza avuta dal politico ... newsmondo

