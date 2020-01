Hunger Games, in arrivo il prequel sul Presidente Snow (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Hunger Games avrà un romanzo prequel e al centro della storia ci sarà il futuro Presidente Snow, come rivela un estratto. Hunger Games tornerà con un romanzo prequel e il protagonista del progetto sarà un giovane Coriolanus Snow, destinato a diventare il Presidente contro cui lotta Katniss Everdeen, una versione inedita del personaggio sulla quale ci sono stati anticipati dei dettagli. Il libro intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes, scritto da Suzanne Collins, arriverà nei negozi di tutto il mondo il 19 maggio. I primi dettagli, rivelati da Entertainment Weekly, anticipano che Coriolanus Snow sarà mostrato come un teenager cresciuto in una famiglia privilegiata e alla ricerca di qualcosa di più nella sua vita. In quel periodo della storia il ... movieplayer

