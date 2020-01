Giuliana De Sio, gravissimo lutto per l’attrice napoletana (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Morto Alfonso De Sio, papà di Giuliana e Teresa, aveva 92 anni, a stroncarlo un arresto cardiaco E’ morto per un arresto cardiaco il papà di Giuliana e Teresa De Sio. L’avvocato e scrittore Alfonso De Sio aveva 92 anni ed è deceduto a causa dei suoi problemi di cuore, di cui soffriva da tempo. Aveva anche subito diversi interventi e le sue condizioni negli ultimi tempi erano peggiorate. In città tutti lo conoscevano come Don Alfonso, e sapevano anche che non stava tanto bene. L’uomo è morto mentre si trovava in casa in compagnia della terza moglie. Un attacco cardiaco è stato fatale, non gli ha neanche dato il tempo di pensare. Le sue due figlie, Teresa e Giuliana, sono accorse subito non appena hanno saputo la notizia. Le due donne abitano fuori città e non hanno esitato a correre dal padre. Alfonso De Sio uomo molto benvoluto Alfonso De Sio era originario di Cava de’ Tirreni, dove è ... kontrokultura

