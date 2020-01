Fusione FCA-PSA - Manley: "Nessun ritardo, le trattative procedono bene" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le trattative per la Fusione tra FCA e PSA non stanno affrontando ostacoli e pertanto l'operazione non sta subendo alcun ritardo. quanto sostenuto dall'amministratore delegato del gruppo italo-americano, Mike Manley, a margine di una conferenza stampa dell'Acea (l'associazione europea delle Case automobilistiche), di cui il manager inglese è presidente.Dai 12 ai 14 mesi per chiudere. "I colloqui stanno procedendo davvero bene", ha sottolineato Manley, esprimendo fiducia sulla possibilità che l'accordo venga perfezionato entro le tempistiche annunciate all'inizio di dicembre in occasione della firma dell'intesa preliminare. "Ci vorranno dai 12 ai 14 mesi perché sono molti gli ambiti in cui operiamo. Non c'è un ritardo ma ci vuole comunque tempo", ha spiegato il ceo di FCA, che ha inoltre escluso il possibile emergere di ostacoli tali da ritardare l'intero ... quattroruote

