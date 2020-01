Fabio Volo contro Matteo Salvini: "Vai a citofonare ai camorristi se hai le palle" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fabio Volo ha attaccato Matteo Salvini dai microfoni di radio Deejay dopo il blitz al citofono del cittadino tunisino e lo incita a non prendersela solo con i più deboli. Fabio Volo contro Matteo Salvini dopo il blitz al citofono del cittadino tunisino a Bologna, e dai microfoni di radio Deejay attacca l'ex Ministro e leader della Lega ottenendo il pieno consenso del popolo dei social. Fabio Volo insomma non le ha mandate a dire a Matteo Salvini. Il leader della Lega, in piena campagna elettorale in Emila Romagna, ha fatto girare un video in cui, a Bologna, citofona ad un cittadino d'origine tunisina chiedendogli se spaccia. L'attore, che conduce ogni giorno a radio Deejay la trasmissione 'Il Volo del mattino', proprio non ha digerito l'ennesima trovata del politico e ... movieplayer

