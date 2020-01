Elezioni in Emilia Romagna, Mihajlovic: «Io tifo per Matteo Salvini» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni». L’endorsement alla candidata di centrodestra alle Elezioni regionali in Emilia Romagna arriva da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. «Mi piace la grinta di Salvini – sostiene – ed è ottima la scelta di una donna». Reduce da un trapianto di midollo osseo per battere la leucemia che lo ha colpito l’estate scorsa, il 50enne dichiara pubblicamente il suo appoggio al centrodestra. Intervistato da il Resto del Carlino racconta: Con Salvini «ci siamo visti l’altro giorno. È stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan (Sinisa lo allenò nel 2015-2016, ndr). Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente». E ancora: «Mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro ... open.online

