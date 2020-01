Donna interrompe il corteo di camorra, boss fa picchiare il commerciante che la difende (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'ex boss Umberto Luongo, oggi collaboratore di giustizia, pretendeva che nel quartiere di San Giovanni a Teduccio tutti gli cedessero il passo. In occasione di uno dei "cortei" aveva litigato con una Donna che si era rifiutata di lasciarlo passare per primo e, insieme a due uomini della sua scorta, aveva picchiato selvaggiamente un commerciante che si era intromesso in difesa di lei. fanpage

