Blitz di Salvini al citofono, Giorgia Meloni: “Io non lo avrei fatto” (Di giovedì 23 gennaio 2020) La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato il gesto dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che a Bologna ha citofonato una famiglia accusata di spacciare nella zona. Giorgia Meloni sul gesto di Salvini In Emilia-Romagna per continuare la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni, che si svolgeranno domenica 26 gennaio, Matteo Salvini ha citofonato ad un cittadino per chiedere se fosse uno spacciatore di droga. Una richiesta, quella del leader leghista, fatta dopo la segnalazione da parte di una signora del posto, scatenando un bel po’ di polemiche, come ad esempio quelle di Fabio Volo. A prendere le distanze dal gesto del leader leghista anche Giorgia Meloni. Ospite a Stasera Italia su Rete 4, infatti, la Meloni ha a commentato il gesto dell’ex ministro dell’Interno, affermando che lei non lo avrebbe mai fatto. In particolare ha ... notizie

repubblica : Bologna, blitz di Salvini al citofono, il Parlamento tunisino: 'Vergogna, chieda scusa a quella famiglia' [aggiorna… - fanpage : La Tunisia chiede le scuse di Salvini - repubblica : Blitz di Salvini al citofono, Fabio Volo lo critica: 'Vai a suonare ai camorristi se hai le palle'. [aggiornamento… -