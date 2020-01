Artis Suavitas 2020, a Nola il 5 febbraio la premiazione: ecco i cinque vincitori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Comitato scientifico del Premio Artis Suavitas 2020 ha reso noti i nomi delle cinque personalità che mercoledì 5 febbraio, alle ore 18, saranno premiate a Nola, nella Sala Vaccaro del Museo Storico Archeologico, nel corso della cerimonia organizzata dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta da Antonio Larizza, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola. La cerimonia di premiazione sarà presentata da Veronica Maya, nota conduttrice televisiva. eccoli: Antonio Nocera, pittore e scultore; Edoardo Cosenza, ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli; Gianluigi Nuzzi, giornalista investigativo; Giuseppe Picone, coreografo, ... ildenaro

