Stefano Massini manda in crisi Karina | Sfogo in lacrime a Amici 19 (Di martedì 21 gennaio 2020) La lezione di Stefano Massini ad Amici 19 ha mandato completamente in crisi Karina, che non ha trattenuto le lacrime e si è sfogata nello spogliatoio. Ecco cosa è accaduto. La scuola di Amici 19 è un’opportunità meravigliosa per tutti i cantanti e i ballerini. Trascorrere il tempo chiusi nelle aule, lontani dalla famiglia e … L'articolo Stefano Massini manda in crisi Karina Sfogo in lacrime a Amici 19 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

La7tv : #ottoemezzo Stefano Massini ospite di Lilli Gruber commenta il caso Gregoretti e la citazione di Guareschi di Matte… - domeniconaso : Le opere citate da Stefano Massini oggi ad #Amici19 sono - FAHRENHEIT 451 di Ray Bradbury - IL MONDO NUOVO di Aldou… - PiazzapulitaLA7 : Dedicato a chi non china la testa. Il bellissimo racconto di @stefanomassini: -