Un escursionista di appena 18 anni è morto in Cadore, dopo essere Scivolato sul ghiaccio e precipitando in un canale, profondo diverse centinaia di metri. insieme al suo corpo senza vita, i soccorsi hanno rinvenuto anche il cadavere del suo cane. Tragica scomparsa in Cadore, nella ricca regione veneta. Sulle sue Alpi, infatti, si conta … Scivola sul ghiaccio e precipita in un canale Muore Gabriele Comis insieme al suo cane

