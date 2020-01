Nozze lampo per Pamela Anderson, ​l’attrice ha detto sì al 74enne Jon Peters - (Di martedì 21 gennaio 2020) Novella Toloni L’attrice di Baywatch ha sposato il magnate del cinema Jon Peters nel corso di una cerimonia privata svoltasi a Malibù. La coppia era stata fidanzata trent’anni fa Matrimonio a sorpresa (e lampo) per l’ex bagnina di "Baywatch". Pamela Anderson e il produttore cinematografico Jon Peters si sono sposati con una cerimonia privata a Malibu domenica 20 gennaio. A riportare la notizia è stato il settimanale Hollywood Reporter, che ha raccolto le confessioni del neo marito. Per Pamela Anderson si tratta del quinto matrimonio dopo le Nozze con Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon (quest’ultimo sposato due volte). L’annuncio arriva decisamente a sorpresa dopo un fidanzamento lampo durato pochi mesi e una relazione tenuta al riparo da occhi indiscreti. Pamela Anderson e il magnate del cinema, nonché produttore del celebre film "A star is Born", si conoscevano in realtà da ... ilgiornale

