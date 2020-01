Le malattie più cercate su internet dagli italiani (Di martedì 21 gennaio 2020) Alzi la mano chi non ha mai tentato di auto-diagnosticarsi malattie & co attraverso qualche ricerca più o meno mirata su internet. Per noi italiani, d'altra parte, la salute è una tematica assolutamente centrale, e sì, anche se sappiamo bene che il consulto con il medico è sempre necessario siamo ormai abituati a metterci alla ricerca di informazioni preliminari andando a scandagliare la fitta giungla del www. Lo sa molto bene anche MioDottore, piattaforma online parte del gruppo DocPlanner specializzata nella prenotazione di visite mediche, che a questo proposito stila ogni anno la classifica – se così si può definire – delle malattie più cercate sul proprio portale. E così la graduatoria 2019, resa nota proprio in queste ore, sembra in qualche modo ribadire una verità di fondo: le donne sono più propense a ... gqitalia

ste_pax : RT @emifittipaldi: Trump azzera la riforma Obama, che inserì più frutta e verdura nelle mense scolastiche. Si torna a hotdog e patatine, ca… - gscolaro376 : RT @emifittipaldi: Trump azzera la riforma Obama, che inserì più frutta e verdura nelle mense scolastiche. Si torna a hotdog e patatine, ca… - MarinaBurgatti : RT @emifittipaldi: Trump azzera la riforma Obama, che inserì più frutta e verdura nelle mense scolastiche. Si torna a hotdog e patatine, ca… -