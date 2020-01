La Triste Vita delle Scimmie: Truccate, Vestite e Obbligate a Compiere Acrobazie in Terribili Spettacoli per i Turisti (Di martedì 21 gennaio 2020) Una storia terrificante che arriva direttamente dalla Thailandia. Si tratta di un gruppo di Scimmie costrette a Compiere Acrobazie, Truccate e Vestite con abiti scintillanti, un’umiliazione che ha lo scopo di intrattenere e divertire i turisti. Viene somministrata loro violenza nel caso in cui dovessero opporsi al volere dei padroni, come l’estrazione arbitraria dei denti per eVitare aggressioni. Una vera e propria tortura che non lascia indifferenti chi ama gli animali. Per coinvolgere gli animali in questa sconvolgente vicenda vengono sottratti dalla loro natura, talvolta strappati bruscamente alle loro madri e catapultatemi in un mondo di servitù e violenza. Virali sono le immagini che provengono direttamente da Tahilandia che mostrano queste povere bestie in una profonda sofferenza, con la speranza che presto qualcuno possa presto sbaragliare questi teatrini illegali e ... youreduaction

2HYUNIN : @hyuntention che vita triste - walter_porcino : @daggerinthesoul Flo ma che gli rubi il telefono o i soldi per farti i selfie? Ma cosa cazzo gliene frega? La gente… - VanessaRivarola : @lsknkln E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in qu… -