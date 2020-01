La Serie Infernale – The ABC Murders con John Malkovich su Paramount Network (Di martedì 21 gennaio 2020) La Serie Infernale – The ABC Muders la miniSerie BBC di Agatha Christie con Rupert Grint e John Malkovich su Paramount Network il 22 e 23 gennaio Prosegue la settimana di Agatha Christie tra pay e chiaro. Dopo Le Due Verità – Ordeal By Innocence della scorsa settimana nuovo appuntamento con una miniSerie tratta dalla grande scrittrice di gialli su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre). Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio su Paramount Network arriva La Serie Infernale – The ABC Muders con John Malkovich che dismesse le vesti papali sarà Hercule Poirot, accanto a lui anche Rupert Grint. Anche questa volta la miniSerie sarà nelle sue due parti in due lunedì su Sky Atlantic a partire dal prossimo lunedì 27 gennaio (in seconda visione pay dopo il passaggio su Sky Cinema). Nella sua versione originale inglese di BBC la Serie è suddivisa in tre episodi. La Trama ... dituttounpop

