La fontana pubblica è abusiva: scoperto un furto d'acqua ad Agrigento (Di martedì 21 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Il fatto è stato notato da un tecnico dipendente dell'ente gestore del servizio idrico integrato di Agrigento mentre stava effettuando dei controlli nella città di Raffadali, l'impiegato ha rilevato l'allaccio abusivo della fontana pubblica alle condutture che forniscono l'acqua Il comune di Raffadali ha commesso un furto. Ovvero, ha sottratto indebitamente acqua a “Girgenti Acque”, l’ente che gestisce ad Agrigento il servizio idrico integrato per tutto il territorio provinciale. Nello specifico, secondo quanto riportato da “Grandangolo”, l’utilizzo abusivo si riconduce alla fontana pubblica, ubicata nella centrale piazza Progresso della città, allacciata illecitamente alle condotte idriche dell’azienda. Stando a quanto rilevato in modo prettamente tecnico, la fontana si sarebbe collegata per mezzo di un collare di presa avente un’uscita del diametro di 2 ... ilgiornale

alessiacaby : La Slovenia inaugura la prima fontana pubblica di birra per strada. - Daviderel4 : RT @serebellardinel: Giunta #Fontana della @LegaSalvini a #Milano chiude gli ospedali S.Carlo e S.Paolo,anche se un numero elevato di citta… - fabiogalli61 : Milano, chiusura degli ospedali S. Carlo e S. Paolo: 'Così una fetta di città resterà senza sanità pubblica' manif… -