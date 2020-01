In futuro potremo insegnare a Google Assistant a pronunciare correttamente i nomi (Di martedì 21 gennaio 2020) La versione 10.93 dell'App Google contiene porzioni di codice per allenare Google Assistant nella pronuncia corretta dei nomi dei contatti L'articolo In futuro potremo insegnare a Google Assistant a pronunciare correttamente i nomi proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

NovaraChannel : ??? #Cisco: 'Il #Novara ha creduto fin da subito in me, mi ha fatto sentire la fiducia ed ora dovrò ripagarla in cam… - alessiosantoni1 : @francescatotolo Più che sulla scarsa considerazione di cui gode Conte, porrei l'attenzione su quanto i principali… - vetryaacademy : RT @KatiaSagrafena: @Vetrya e @fondazione entrano a far parte della più grande community antispreco in Italia. Da lunedì potremo contare… -