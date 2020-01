Grande Fratello Vip. La sorpresa per Ivan Gonzalez è troppo ‘forte’ e scoppia in lacrime (Di martedì 21 gennaio 2020) Solo qualche giorno fa Ivan Gonzalez si è confidato nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha parlato della sua famiglia, svelando un particolare inedito. Ha spiegato, infatti, che è cresciuto credendo che i nonni fossero i suoi genitori. In realtà, la mamma era Vittoria, la donna che reputava sua sorella. “La mia famiglia è un po’ strana. – ha confidato a Barbara Alberti – Io sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima. Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata. Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio padre”.



