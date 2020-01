Grande Fratello VIP 4, confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic (Di martedì 21 gennaio 2020) Durante la quinta puntata del Grande Fratello VIP 4 abbiamo assistito ad un confronto tra le due donne di Vittorio Cecchi Gori. Faccia a faccia, infatti, si sono ritrovate la produttrice Rita Rusic (ex moglie dell’uomo) e la showgirl Valeria Marini (compagna di Cecchi Gori per molti anni). Un vis a vis che non ci saremmo mai aspettati specie considerato che le due donne, con atteggiamenti diversi, non si parlavano da ben 15 anni. Lo scopo del Grande Fratello è ovvio: cercare di appianare la situazione tra le due donne. Obiettivo raggiunto? Oppure no? Grande Fratello VIP 4, Valeria Marini di nuovo nella casa Dopo una brevissima comparsa in studio, con un bell’abito tricolore dedicato all’Italia e allo spettacolo attualmente in teatro, Valeria Marini è partita alla volta della casa. Sono passati ben 3 anni dal momento in cui, con il suo temperamento, ha conquistato il ... kontrokultura

