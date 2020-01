Elisa e Denver, Paola inizia ad avere dei sospetti: “Mi manca un pezzo” (Di martedì 21 gennaio 2020) Elisa De Panicis e Denver: dopo il confronto al GF Vip, Paola Di Benedetto svela i suoi sospetti Paola Di Benedetto ha qualche sospetto sul rapporto che c’è tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. I due hanno avuto, nel corso della puntata di ieri, un nuovo confronto al Grande Fratello Vip. Sappiamo bene che … L'articolo Elisa e Denver, Paola inizia ad avere dei sospetti: “Mi manca un pezzo” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

GrandeFratello : 'Hai una ragazza e inviti me...' ?? Chi mente tra Andrea Denver ed Elisa? #GFVIP - SergioZanotti3 : RT @GrandeFratello: La situazione tra Andrea ed Elisa non è chiara... ma Paola cerca di capire ?? #GFVIP - GrandeFratello : La situazione tra Andrea ed Elisa non è chiara... ma Paola cerca di capire ?? #GFVIP -