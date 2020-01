È stata arrestata la mamma della bimba morta nell'incendio nel Fermano (Di martedì 21 gennaio 2020) La bimba di 6 anni, morta l'8 gennaio scorso tra le fiamme scoppiate nella casa di Servigliano, un centro del Fermano, in cui abitava con la sorellina e i genitori, sarebbe stata uccisa dalla mamma. Ne sono convinti gli inquirenti, coordinati dal pm Francesca Perlini, il gip del tribunale di Fermo, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario. La donna, di origini bulgare, è stata prelevata dai carabinieri e trasferita in carcere. Si credeva che la bimba fosse morta nell'incendio dell'abitazione in cui viveva con la famiglia a Borgo Leopardi, quartiere di Servigliano e che la mamma avesse portato in salvo la sorellina minore senza poi riuscire a rientrare in casa. L'incendio che si era sviluppato intorno alle 3 dell'8 gennaio, forse scaturito da un corto circuito dell'impianto elettrico ... agi

