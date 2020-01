Di Marzio: con la Lazio Meret torna tra i pali. Demme e Lobotka dal primo minuto (Di martedì 21 gennaio 2020) Gianluca Di Marzio sul suo portale rimette ordine tra i pali del Napoli e conferma la presenza di Meret. Spazio dunque questa sera in Coppa Italia al portiere friulano che ritorna titolare dopo alcune giornate di panchina. Difesa con Manolas e Di Lorenzo centrali, Mario Rui e Hysaj laterali. Out Luperto dopo la pessima prestazione offerta contro la Fiorentina. A centrocampo confermata la presenza di Demme dal primo minuti, out anche Fabian Ruiz a cui Gattuso dovrebbe preferire Lobokta Napoli (4-3-3) probabile formazione: Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. L'articolo Di Marzio: con la Lazio Meret torna tra i pali. Demme e Lobotka dal primo minuto sembra essere il primo su ilNapolista. ilnapolista

