All’ospedale Santobono operata bimba di 1 anno con cancro all’utero: intervento unico al mondo (Di martedì 21 gennaio 2020) Un intervento unico al mondo, il primo nel suo genere, quello effettuato all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, dove è stata operata una bambina di appena un anno affetta da cancro all'utero. L'intervento è stato eseguito in videolaparoscopia: il tumore è stato asportato, preservando la salute di utero e vagina. fanpage

sasab2 : Napoli, ospedale Santobono: 'Operata per la prima volta al mondo una bimba di 1 anno per cancro all… - rep_napoli : Napoli, ospedale Santobono: 'Operata per la prima volta al mondo una bimba di 1 anno per cancro all'utero' [aggiorn… - infoitsport : Napoli, il figlio di Llorente all'ospedale Santobono. È protesta: «Curato prima degli altri» -