A Roma parte il Master in Studi Diplomatici (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo le selezioni di Luglio , da Maggio 2020 si passa al rush finale per il Master in Studi Diplomatici ovvero al corso di preparazione al concorso alla carriera diplomatica d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale . Il Corso di Master si propone di preparare i giovani laureati al concorso per la carriera diplomatica bandito annualmente dal Ministero degli Affari Esteri sulla Gazzetta Ufficiale Italiana IV Serie Speciale. Il programma didattico è quello indicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e prevede oltre alla didattica frontale, le simulazioni delle prove scritte nelle cinque materie di concorso e delle prove attitudinali. Al Corso di Master vengono ammessi i candidati che avranno superato una selezione articolata in una prova scritta sulle materie di concorso e in un colloquio motivazionale che ... ildenaro

