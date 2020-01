A Napoli l’Animal day. Esemplari esotici, un giro d’affari inferiore solo al commercio di armi e droga (Di martedì 21 gennaio 2020) È il terzo giro d’affari al mondo, dopo il traffico di armi e droga. Un mercato che vale complessivamente 100 miliardi di euro all’anno, due miliardi solo in Italia, con un business in costante crescita. Si tratta del commercio di animali esotici, specie rare o in via d’estinzione che vengono sradicate dal loro habitat naturale e acquistate per essere utilizzate con varie finalità. Proprio gli esotici saranno i protagonisti della VI edizione dell’Animal Day Napoli, la giornata dedicata ai diritti degli animali in programma sabato 25 gennaio al museo Pan. L’iniziativa volta a promuovere il benessere e la tutela dei diritti dei migliori amici dell’uomo è organizzata dall’associazione omonima, in collaborazione con il Comune di Napoli, il Palazzo delle Arti di Napoli, i Carabinieri Forestali della Campania e la Polizia municipale di Napoli, con il ... ildenaro

Napoli l’Animal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Napoli l’Animal