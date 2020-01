VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Chiariello sul momento negativo del Napoli, secondo lui la società non è colpevole fino a Salisburgo poi da lì si è sbagliato tutto. Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto, ma si deve ricominciare da chi è motivato e mettendolo in condizione di esprimersi. Vedere Meret e Di Lorenzo buttati via non è possibile. L'articolo VIDEO – Chiariello: “Callejon e Mertens non possono più essere al centro del progetto” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

