Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto: “Ti prego dimmi di sì perché ti amo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Ti prego dimmi di sì perché ti amo”. Così Giulio Raselli ha scelto la sua corteggiatrice. A Uomini e Donne, eccezionalmente in diretta, è andata in onda la scelta tanto attesa del tronista che fu corteggiatore di Giulia Cavaglia. “La scelta più bella mai vista”, secondo Tina Cipollari, che aveva ‘indovinato’ “perché si sono innamorati seriamente”. L’indecisione di Giulio era tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. La prima a entrare in studio è stata Giovanna. Il tronista era particolarmente agitato e con lei di fronte ha detto: “Cerchiamo di mettere da parte la testardaggine. Faccio fatica, tantissimo. Ti ho sempre detto quello che pensavo, pur consapevole che saremmo andati allo scontro. Ti trovo bellissima, a livello estetico per me è stato un colpo sin da subito. Sono stato sempre bene, non voglio tirare fuori le cose cattive. Cerca di venirmi incontro almeno adesso. ... caffeinamagazine

