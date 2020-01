Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 12:10 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio la giunta per le immunità vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti il leader della Lega ha fatto sapere di aver chiesto ispiratori anche quelli del suo di votare Sì al suo processo e a margine di un’iniziativa elettorale della Lega Comacchio citato una frase di Guareschi per la Libertà sono pronto alla prigione Cambiamo argomento dove la ricchezza è cresciuta Tra giugno 2018 giugno 2019 ma è sempre concentrata al vertice della piramide distributive Dov’è la disuguaglianza è rappresentata da un Elite di 2153 Paperoni che una ricchezza superiore patrimonio di 4,6 miliardi di persone circa il 60% della popolazione globale e quanto fotografa Oxa un nuovo report diffuso alla vigilia del World economic forum di ... romadailynews

