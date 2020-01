Putin cambia più di quel che sembra (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un paio di mesi fa, un amico moscovita mi disse: “C’è movimento ai piani alti, si prepara qualcosa. Non so cosa ma avremo delle sorprese”. Onore al naso dell’esperto navigatore, dunque, perché tra il discorso di Vladimir Putin, l’annuncio delle riforme costituzionali, le dimissioni del Governo e la nomina del nuovo premier Mikhail Mishustin le sorprese davvero non sono mancate. È chiaro che le novità che si preparano hanno un punto fermo: garantire a Putin un ruolo centrale nelle istituzioni russe anche per il futuro (ovvero dopo il 2024, quando scadrà il suo secondo consecutivo, e quarto in assoluto, mandato presidenziale). Nessuno poteva attendersi qualcosa di diverso. E pare che nemmeno tra i russi ci fosse un gran desiderio di sbarazzarsi di Putin visto che il gradimento del presidente (per esempio secondo le rilevazioni del Levada Center) era sul 70% ancora nel dicembre scorso. ... it.insideover

