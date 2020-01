Partorisce in casa e ferisce la neonata: è morta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non ce l’ha fatta la bimba nata in casa e ferito dalla madre. L’episodio è avvenuto nella provincia sud di Roma, precisamente ad Acilia, dove pochi attimi dopo il parto in casa una donna ha picchiato ferocemente il bambino appena nato, rendendolo in fin di vita. In presenza della madre, due donne hanno chiamato i soccorsi poco dopo e i paramedici hanno assistito a una scena agghiacciante. Nella stanza c’era sangue ovunque e il bambino presentava profonde ferite su tutto il corpo. Poche ore dopo il neonato è deceduto e ora la donna è accusata di omicidio. Aggressione a neonato: il bimbo è morto Le due donne hanno tentato di giustificarsi: “È caduto”, ma i paramedici avevano intuito la situazione e i maltrattamenti sul bambino. Allertate le forze dell’ordine, i carabinieri di Ostia hanno fermato la madre 29enne di Roma, in stato di fermo prima con ... notizie

Today_it : Partorisce in casa, neonata muore dopo due giorni di agonia - cireshika1 : RT @Corriere: Partorisce in casa, la neonata muore: accusata di infanticidio -